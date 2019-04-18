Шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии и воды в барнаульских поселках Казенная Заимка и Гоньба.
В пресс-центре городской администрации сообщают, что в данный момент две бригады "Пригородные РЭС" проводят работу по восстановлению поврежденной линии электроосвещения в селе Гоньба.
"Из-за повреждения без света оказались жители частных домов поселка Казенная Заимка и трех улиц села Гоньба (улица Мира, Школьная, Приобская), а также ограничена подача воды в дома поселка Казенная Заимка", – указывают в мэрии.
Напомним, что 18 апреля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются снег, метели и очень сильный ветер.
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Научный городок тоже сидит во тьме