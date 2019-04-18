Лето 2019 года в России будет теплым, ожидается, что температура будет около или выше нормы. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Прогноз на лето был представлен еще в 20-х числах марта, он немного корректировался, но по нему видно, что лето на большей части России ожидается теплое. Температура около или выше нормы", – сказал он.
К концу мая данные уточнятся, но и вероятность мартовского прогноза превышает 60%.
Теплый прогноз на лето передают и алтайские синоптики. Так, в июне в Барнауле ожидается +17,7 градусов по Цельсию, в июле +19,9 градусов, в августе +16,7 градусов, но с обильными осадками.
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