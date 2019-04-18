Ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал International Journal of Epidemiology.
"Исследователи выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20 процентов, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее", – сообщает агентство.
У тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, риск был выше на 15%, чем у тех, кто употреблял около восьми граммов. Для евших 29 граммов переработанного мяса в день риск был выше на 19%, чем у принимавших в пищу около пяти граммов в день.
Исследование проводили ученые Оксфордского университета в течение шести лет. Специалисты собирали данные 500 тысяч пациентов. Среди тех, кому на момент начала работы было 40-69 лет, было зафиксировано 2 609 случаев рака кишечника.
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