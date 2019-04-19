21 апреля в Барнауле впервые пройдет выступление популярного современного российского писателя Александра Цыпкина и артиста театра и кино Евгения Стычкина. Со сцены Алтайского музыкального театра прозвучат рассказы, автора которых критики называют одним из "самых необычных литературных и театральных дебютов". Его истории читают вслух Константин Хабенский, Николай Фоменко и Данила Козловский. А сборник "Женщины непреклонного возраста и другие беспринцЫпные истории" стал бестселлером. Почему людям вновь стало интересно чтение вслух и зачем столько внимания в жизни уделять деньгам ИА "Амител" рассказал сам "необычный" автор Александр Цыпкин.

О творчестве

Корр.: Добрый день, Александр. Вы как-то назвали себя рассказчиком. А какая цель у ваших рассказов? Что вы хотите донести до тех, кто вас слушает?

Александр Цыпкин: Есть очень верная цитата, к сожалению, не вспомню, чья именно: "Зритель приходит в театр всегда развлечься, а вот с чем он уйдет – это уже вопрос к людям на сцене". Я хотел бы сначала выполнить первую часть этой цитаты, чтоб люди развлеклись. Поэтому у меня есть достаточно большое количество веселых, смешных рассказов, цель которых сделать жизнь чуть веселее. И, если честно, письма из больниц, в которых читают мои книги в качестве лекарства от хандры и депрессии, мне особенно ценны. Тем не менее, у меня есть ряд драматических произведений, описывающих банальные жизненные ситуации, которые от этого не менее драматичны. Надеюсь, кто-то сделает по прочтении определенные выводы и, может быть, в аналогичной ситуации поступит по-другому.

Корр.: Ваши истории — больше придуманы или все-таки больше основаны на личном опыте? Есть ли у вас ваши любимые рассказы?

А.Ц.: Это придуманные истории, пропущенные через личный опыт. Мое отношение к рассказам меняется ежедневно, потому что меняется ежедневно мое собственное состояние. И в какой-то момент мне нравится рассказ "Мадо", а в какой-то безудержная комедия "Святой Валерий". Как такового, любимого рассказа нет.

Корр.: Большая часть ваших рассказов — юмористические. Почему? Юморить проще или на нашу жизнь без смеха не взглянешь?

А.Ц.: Во-первых, большая часть моих известных рассказов – драматические. Во-вторых ,писать с юмором в разы сложнее, чем писать драму. В-третьих, я люблю, когда люди смеются.

Корр.: К чему относитесь предельно серьезно и над какой темой никогда не станете шутить?

А.Ц.: Таких тем нет.

О жизни

Корр.: Вы очень резко изменили свою жизнь, когда уволились и переехали в Москву. Не страшно было начинать с нуля? Или все-таки это был не совсем "нуль"?

А.Ц.: Человек в 39 лет не может начинать с нуля, потому что есть огромный жизненный опыт и багаж знаний. К тому же, у меня безусловно были наработанные связи и в Петербурге, и в Москве, поэтому переезд прошел достаточно комфортно. Это не сравнить с ситуацией людей, уезжавших из Советского Союза в 70-е, о которых я написал рассказ "Кавычки". Вот они действительно начинали жизнь с абсолютного нуля, и в этот момент уже очень много зависело от того, что же они насобирали внутри своей души за всю свою жизнь.

Корр.: И как-то вы рассказывали, что все изменилось и вам начало "атомно везти" после путешествия в Тибет. Расскажите поподробнее, зачем вы отправились на Тибет и шли ли вы туда как раз с целью все изменить?

А.Ц.: Я отправился туда абсолютно случайно, потому что я практически всегда соглашаюсь поехать куда-то, куда приглашают, конечно если у меня есть время. Я знаете ли такой редкий человек, всегда говорящий "да" на любые самые авантюрные предложения. Я абсолютно не знал, о каком Тибете идет речь, а слово "Кайлас" услышал впервые, приехав на сам Кайлас. Более того, к эзотерике относился достаточно скептически. Тем не менее, нельзя не отметить то, что действительно после возвращения с Тибета у меня кардинально поменялась вся жизнь. Я не уверен, что есть какая-то прямая взаимосвязь, но отрицать сам факт мне кажется глупым.

О деньгах

Корр.: Очень часто в ваших интервью всплывает тема денег. Это для вас очень важный элемент жизни? И почему?

А.Ц.: Ну, во-первых, это грамотный и качественный пиар. Если ты сам себя называешь коммерческим автором, то ты избегаешь обвинений в том, что ты коммерческий автор, потому что ты уже в этом сознался. Во-вторых, для любого мужчины, как мне кажется, важна тема денег, потому что он отвечает обычно за достаточно большое количество людей, находящихся вокруг него. Деньги – единственный честный критерий успешности моего творчества, потому что я осознаю, что работаю в масс-маркете, а значит именно продажи книг и билетов доказывают, что мое творчество кому-то нужно. Ну и наконец, работа в благотворительных фондах убедила меня в том, что жизнь может в любой момент развернуться таким образом, что будет иметь значение каждый рубль и умение его заработать.

О чтении

Корр.: Ваши рассказы читают известные люди, в том числе Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова. Как это происходит? Вы договариваетесь с ними или они выходят на вас и встают в очередь чтецов?

А.Ц.: Это всегда череда случайностей. Вот, например, недавно к нашим чтениям присоединилась прекрасная актриса Виктория Толстоганова. Мы были вместе на замечательном спектакле другого нашего резидента Максима Виторгана "В городе Лжедмитрове", возвращались вместе на такси, разболтались и подумали, почему бы нам вместе не почитать. Так это всегда и происходит.

Корр.: Как вы думаете, почему сегодня стала востребованной такая форма, как чтение вслух со сцены известными людьми? Людям лениво читать самим? Не хватает эмоциональной подпитки от других?

А.Ц.: Я думаю, что есть целый комплекс причин. Во-первых, это действительно достаточно простое для восприятия действие. Зритель перегружен современными постановками, в которых иногда за многоярусной сценографией теряется слово. Люди немного соскучились по аналоговым удовольствиям, а у чтения вслух аналогии не бывает, это возвращает нас практически в доисторические времена. Наконец, к счастью у нас сегодня очень много молодых ярких авторов, которые себя комфортно чувствуют на сцене, я сейчас не про себя, а, например, про Сашу Маленкова и Сашу Снегирева, Наринэ Абгарян замечательно читает. К писателям всегда трепетно относились в России, и когда они вышли на сцену, мне кажется, целый ряд их поклонников моментально пришел в театр, чтобы услышать их версию произведений. Ну, про звезд я вообще молчу – это хорошая возможность увидеть любимого актера на сцене, да и актеру достаточно удобно, все-таки спектакль требует огромного количества времени и подготовки, а на чтения нам нужно несколько репетиций.

Корр.: Что и кого любите читать сами?

А.Ц.: Пелевина.

Корр.: Вы в первый раз в Барнауле, как так получилось, что для выступлений вы выбрали наш город? Насколько отличается провинциальная публика от столичной?

А.Ц.: Публика не отличается, и скорее город выбрал меня, а не я его.

Выступление Александра Цыпкина и Евгения Стычкина состоится 21 апреля в Алтайском музыкальном театре. Начало 19.00.

Со сцены прозвучат как произведения автора проекта — Александра Цыпкина, так и рассказы популярного писателя Саши Филипенко.

Александр Цыпкин — один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Сборники лирическо-хулиганских рассказов "Женщины непреклонного возраста" и "Дом до свиданий", совокупный тираж которых составил уже более 100 000 экземпляров, моментально занял первое место и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Ряд рассказов переведен на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки.



Прозу Цыпкина, помимо самого автора, которого отличает особая манера исполнения, читают со сцены такие актеры как Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Михаил Горевой, Полина Толстун, Дмитрий Чеботарев, Петр Семак, Катерина Шпица и др.



Евгений Стычкин – российский актер театра и кино.Лауреат премии "Чайка" в номинации "Прорыв" — 2000 год за роль Чаплина в спектакле "Чарли Ча"Приз за лучшую мужскую роль на всероссийском кинофестивале "Виват, кино России!" в Санкт-Петербурге (2002, фильм "Апрель")Приз Александра Абдулова (фест "дух огня").