Новый экологический налог могут ввести в России – предлагаемая практика, как ожидается, подтолкнет предприятия к модернизации очистных сооружений.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова, в данный момент в правительстве обсуждают возможность замены платежей для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Чиновник при этом подчеркнул: "Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки".
Кириллов добавил, что федеральные власти стремятся помочь предприятиям, которые пытаются усовершенствовать свои очистные сооружения и субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на данные цели.
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