Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер регионального Заксобрания Александр Романенко, глава Барнаула Сергей Дугин, чиновники краевого правительства, городской администрации и депутаты АКЗС и БГД выйдут на субботник в барнаульский парк "Изумрудный". Об этом порталу Amic.ru сообщили в краевом правительстве, мэрии и парламенте.
Глава региона Виктор Томенко намерен принять участие в субботнике, сообщили Amic.ru в пресс-службе краевого правительства. Также придут зампред правительства Денис Губин и другие члены правительства.
Участие главы города Сергея Дугина порталу подтвердили в пресс-центре администрации Барнаула. На мероприятие собираются также другие представители органов местного самоуправления.
В пресс-службе АКЗС сообщили, что на субботник выйдет целая группа депутатов. В их числе глава парламента Александр Романенко, главы комитетов Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, Альберт Лунев и другие, а также главы фракций Владимир Семенов (ЛДПР), Сергей Приб ("Единая Россия"), Александр Молотов ("Справедливая Россия"), коммунистов будет представлять, скорее всего, Юрий Астанчик.
Участие примут депутаты Барнаульской гордумы, общественники, активисты, представители основных политических партий, ОНФ, а также представители коммерческих компаний.
Проведение большого субботника было анонсировано еще пару недель назад. Однако, как стало известно порталу Amic.ru, в связи с погодой обсуждался вариант его отмены. Но в пресс-центре администрации города утром в четверг, 18 апреля, сообщили, что субботник состоится.
А состоится он в субботу, 20 апреля, в "Изумрудном" (проспект Комсомольский, 128). Начало в 10 утра. Участников будут угощать чаем и пирожками.
По разным прогнозам собраться может до 1000 человек.
Комментарии
Самое главное Новиков (генерал) придет или заболеет ? Ну тот который знать ничего не знает и не ведает , что через две улицы от кабинета его творится ...