Остановку общественного транспорта опрокинуло шквалистым ветром в Барнауле в четверг, 18 апреля.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ветром снесло остановку на улице Кулагина. Будьте осторожны!", – отмечает автор заметки.
Напомним, что сегодня непогода стала причиной отключения электроэнергии и воды в барнаульских поселках Казенная Заимка и Гоньба. В данный момент проводятся ремонтные работы.
На 18 апреля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.
Комментарии
Остановку установили, отчитались...........а укрепить забыли. Со светофорами аналогично. Обыденная ситуация. Уже даже не смешно. Из сего этого видно что инфраструктура города очень сырая и обидно что никому нет дела!!!!!!! Зато на бумаге все отлично...........................