Фото: АлтГУ

Ученый совет Алтайского государственного университета на заседании 18 апреля одобрил кандидатуры всех четырех кандидатов на пост ректора вуза. На эту должность претендуют четыре человека. В частности, врио ректора Сергей Бочаров, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин, завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра и нынешний проректор АлтГТУ, экс-министр образования края Александр Жидких.

Как рассказал Amic.ru один из претендентов – Алексей Тишкин – у коллектива учебного заведения было пожелание о создании на базе АлтГУ специализированного научно-исследовательского института. Считается, что этот статус является более престижным, чем опорный вуз.

Еще одна любопытная деталь, что далее претендентам предстоит согласование с Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также региональным правительством. Однако фактически пакет документов претендентов должен быть отправлен в Минобрнауки уже в ближайшие дни и времени на согласование с Советом ректоров не остается. В любом случае сложная часть – одобрение аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. Все претенденты должны пройти собеседования 17 мая в Москве. Именно по его итогам станет понятно, кто возглавит ведущий вуз Алтайского края.

Как ранее писал Amic.ru, основную борьбу за лакомый пост ректора ведут два претендента. Самый явный фаворит – нынешний врио Сергей Бочаров, который является преемником нынешнего президента вуза Сергея Землюкова. У него, по сведениям Amic.ru, есть весомая поддержка со стороны правительства края. Однако часть коллектива вуза якобы имеет негативное отношение к наследию Сергея Землюкова и его протеже, который только набирается управленческого опыта.

Альтернативой может стать доктор исторических наук Алексей Тишкин, который уже неоднократно критически высказывался о работе нынешнего руководства классического вуза. Ранее он занимал пост проректора по научно-инновационной работе АлтГУ. Отметим, что Тишкин имеет репутацию не только высококлассного ученого, но и талантливого менеджера-организатора.