На сайте интернет-аукциона eBay появились объявления о товарах, связанных с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Купить можно части Нотр-Дама, в том числе угли. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Объявления появились на следующий день после пожара, 16 апреля. Продавцы предлагали купить спасенные при пожаре деревянные элементы, угли. В электронной продаже появилось и множество футболок, большинство из них были сделаны в стилистике "Я люблю Нотр-Дам".
Почти сразу объявления с eBay были удалены, а продавцы получили предупреждение.
"Компания не допускает продажу предметов, которые позволяют зарабатывать на человеческих страданиях или на трагедии", – подчеркнули в eBay.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Уже более миллиарда евро собрано в качестве пожертвований.
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