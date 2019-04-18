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Около 10 млн безработных может появиться в России из-за развития экономики

, ИА "Амител"
Люди будут терять работу из-за интенсивного роста экономики
Россию может накрыть новая волна безработицы / Фото: twimg.com

Россию может накрыть новая волна безработицы / Фото: twimg.com

От шести до десяти миллионов россиян могут остаться без работы из-за активного развития экономики при недостаточно развитой социальной политике, пишет "Коммерсантъ".

"Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить от 6 до 10 млн занятых", – пишет издание со ссылкой на аналитические материалы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП).

Речь о том, что миллионы россиян попросту не справятся с работой, которую им придется выполнять.

Напомним, что президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост ВВП на 4-4,5% в год. По прогнозам экспертов, трудоспособное население будет сокращаться, бюджетные предприятия не смогут увеличить производительность. Придется россиянам, не занятым в сырьевых отраслях, работать на 5% продуктивнее.

Многие сотрудники просто станут не нужны при развитии технологий, увеличении производительности труда, цифровизации трудового процесса.

Эксперты считают, что в первую очередь без работы могут остаться специалисты из сферы торговли, образования, строительства, транспорта, обработки и здравоохранения.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2019 14:08
- гость -

ну с 10 лямами можно и на Москву.........

0  0
18.04.2019 14:14
- гость -

Вот оно как получается, один обещает 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, а кто-то более продвинутый это дезавуирует и и гутарит о минус 10 млн!!!

0  0
18.04.2019 14:14
гость

Конечно зачем нам врачи, учителя, строители. Мы же теперь все на запад равняемся и у китайцев все покупаем и китайцев к себе на работу устраиваем, отдаем им территории.
Своим то людям зачем работу давать, лучше чучмекам отдадим, они за еду работают, а нашим еще ЗП плати. Модное слово "цифровизация" - это для показухи, один в правительстве крякнул, другие разнесли, а вклада реального нет никуда, только закручивание гаек. Еду санкционную уничтожаем, торговые сети хлеб выбрасывают, а людям жрать нечего. Сталина не хватает на этих деятелей.

0  0
18.04.2019 14:15
гость

давайте мух от котлет отделим - за счет разорения мелкого и среднего бизнеса, и отнятого оборотного капитала налоговыми инспекциями ДА. Но как тут рост увязывается ни в одном внешнеторговом балансе не вижу! Крупный бизнес как всегда торгуется с налоговыми и платит налогов в разы меньше чем малое предприятие - откуда рост возьмется???

0  0
18.04.2019 14:15
- гость -

Полный бред. Правительство в наглую врет! Безработица будет увеличиваться, но не по причине роста экономики, а по причине повышения пенсионного возраста.
"трудоспособное население будет сокращаться", с чего оно будет сокращаться? Молодежь не может найти работу, а тут еще предпенсионеры появились!
Единственное, что процветает - идиотизм в головах чиновников и желание набить свой карман за счет народных денег!

0  0
18.04.2019 14:22
- гость -

Сталина не хватает на этих деятелей.

Правнук Сталина назвал де-генератами россиян, оправдавших репрессии
два дня назад в 15:48, просмотров: 10850

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил радиостанции "Говорит Москва", что крайне негативно воспринял результаты соцопроса, согласно которым почти половина россиян считают сталинские репрессии оправданными.

По мнению потомка вождя, эти данные показывают, что очень многие граждане считают преступления нормой. Он добавил, что "ложь превратила народ в моральных у-родов и де-генератов". Люди искренне верят, что великие цели достигаются только с помощью преступлений, которые совершают те, кто по долгу службы с преступностью должен бороться, заключил Джугашвили.

0  0
18.04.2019 14:23
- гость -

Я не силен в политике, но по моему мнению развитие экономики должно приводить к появлению новых рабочих мест, увеличению автоматизации, привлечению молодежи в бизнес, повышению притока денег в бюджет по налогам, а так же снижению пенсионного возраста!

0  0
18.04.2019 14:23
- гость -

18.04.2019 14:14
- гость -
"Вот оно как получается, один обещает 25 млн.... рабочих мест, а кто-то ... гутарит о минус 10 млн!!!"

И что закономерно для России - более уважительно относимся к первому, а реально понимаем, что будет так, ка сказал второй!


0  0
18.04.2019 14:25
- гость -

Наберите в поисковике: " Пенсионная реформа-2024 " и все будет четко расписано!

0  0
18.04.2019 14:27
- гость -

14:23
Это Зазеркалье.

0  0
18.04.2019 14:37
Ируся

- гость -
Полный бред. Правительство в наглую врет! Безработица будет увеличиваться, но не по причине роста экономики, а по причине повышения пенсионного возраста.
"трудоспособное население будет сокращаться", с чего оно будет сокращаться? Молодежь не может найти работу, а тут еще предпенсионеры появились!

Если смотреть статистику смертности,то мало кто доработает до пенсии. Так что-места рабочие будут.

0  0
18.04.2019 14:44
- гость -

Вот так послушаешь или почитаешь наших правителей и невольно задумываешься - а так ли плоха НАТО, в странах которой у них недвижимость?

0  0
18.04.2019 14:55
- гость -

18.04.2019 14:23
- гость -

Автоматизация и высвободит рабочие места. Допустим, сто работяг крутят гайки на заводе. С вечными перекурами, браком, больничными, отчислениями за всех в пенсионные, ОМС, НДФЛ. Покупают немецкого робота, ставят вместо них всех. Робот работает в три смены, не устает, не болеет, и налоги за него не надо платить. Настраивать и программировать робота берут очкарика. Эффективность экономики повысилась, но минус 99 рабочих мест.

0  0
18.04.2019 14:55
- гость -

Как при развитии нормальной экономики количество рабочих мест может сокращаться?
Да никак!

Китай создаст свыше 11 млн новых рабочих мест в городах в 2019 году.

В 2018 г. в Китае были созданы 13,61 млн новых рабочих мест. Это на 100 000 больше, чем в 2017 г

Количество рабочих мест может сокращаться только в экономике, построенной на монополии трубы.

0  0
18.04.2019 15:06
- гость -

Еще в СССР появились автоматические линии и станки-автоматы. К безработице это не привело. Видел как работает станок-автомат. Сутки вытачивает винты, наладчик изредка подходил.

0  0
18.04.2019 15:10
- гость -

В нормальных экономиках расширенное воспроизводство, а в заснеженной Ботсване его нет, по этому новые рабочие места не нужны.

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