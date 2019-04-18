Вмешательство бойцов ОМОНа потребовалось для задержания жителя Бийска, который скрывался от следствия.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением о краже бытовой техники из квартиры в отдел полиции обратился 42-летний житель наукограда. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Затем по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина, который написал явку с повинной и находился под подпиской о невыезде.
"В январе этого года от 30-летнего владельца оружия в полицию поступило сообщение о краже пневматического ружья с оптическим прицелом, где подозреваемым вновь значился бийчанин уже задержанный четырьмя месяцами ранее. В ходе расследования гражданину вручалась повестка для явки на допрос. Однако мужчина игнорировал ее. В назначенные дату и время не являлся", – уточняют в полиции.
Сотрудники угрозыска установили местонахождение подследственного. Правоохранители нанесли очередной визит мужчине, но на законные требования открыть дверь он ответил отказом.
Применив физическую силу, бойцы ОМОНа задержали подозреваемого. В настоящее время он арестован и находится в следственном изоляторе.
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