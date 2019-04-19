Только два дня – 20 и 21 апреля 2019 года – вы можете посетить одну из крупнейших отраслевых выставок-продаж новостроек, чтобы:
- подобрать подходящее жилье, ведь все новостройки Барнаула "соберутся" в одном месте;
- купить новостройку и получить деньги на ремонт;
- купить со скидкой – застройщики приготовили несколько акционных предложений;
- увидеть макеты домов, изучить планировки и перспективы развития жилых кварталов;
- совершить тур на строительную площадку понравившегося объекта в сопровождении профессионалов;
- определиться с выбором и диапазоном цен – в этом вам помогут специалисты "Единого центра продаж недвижимости";
- получить консультацию по лучшим условиям для покупки недвижимости: на выставке будут работать представители пяти банков;
- провести время всей семьей с пользой – кроме деловой зоны, на выставке будет организована зона отдыха и фуд-корт;
- и самое интересное – принять участие в розыгрыше призов!
Зарегистрируйтесь на http://vsedoma.su/, уже сейчас получите приглашение на выставку и станьте участником розыгрыша!
Место проведения "Выставки новостроек" – Парк спорта (ул. Энтузиастов, 12в), 20 апреля с 10:00 до 20:00, 21 апреля с 10:00 до 18:00, розыгрыш призов состоится 21 апреля в 16:00.
Комментарии
Думаю кроме проектов так называемого элитного жилья и немного видоизменённых советских многоэтажок ничего на этой выставке не будет. Как бы то ни было посетим, для понимания в какой эпохе застряла городская администрация и застройщики.