Видимость нулевая: водителей просят быть осторожными на Чуйском тракте

Автомобилистов предупреждают о плохой видимости на дорогах региона из-за сложных метеоусловий.
"По трассе Р-256 после Троицкого в сторону Бийска очень плохая видимость, практически нулевая. Будьте внимательны! А лучше вообще без острой необходимости не выезжать на дальние расстояния", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Ранее краевая ГИБДД обращалась к автомобилистам с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с непогодой.
Напомним, что 18 апреля в связи со снегопадами, шквалистым ветром и метелями в регионе действует штормовое предупреждение.
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