Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Павловского района Алтайского края, которого подозревают в убийстве своего зятя.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 17 апреля подозреваемый распивал спиртное в своем доме в компании зятя.
"После того, как родственник уснул, он вспомнил об обидах, которые ранее нанес ему зять и имеющимся ножом причинил спящему мужчине колото-резаное проникающее ранение шеи. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", – констатируют в СКР.
В данный момент подозреваемый задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.
Комментарии
Ключевая фраза - распивал спиртные напитки...
Ну и мужскую психику нельзя откидывать! Сжимаимая пружина рано или поздно распрямиться, только в какую сторону ни кто не знает.