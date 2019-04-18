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Жителя Алтая подозревают в том, что он зарезал спящего зятя из-за былых обид

, ИА "Амител"
От полученной колото-резаной раны потерпевший умер на месте
Злоумышленник задержан правоохранителями / Фото: vnnews.ru

Злоумышленник задержан правоохранителями / Фото: vnnews.ru

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Павловского района Алтайского края, которого подозревают в убийстве своего зятя.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 17 апреля подозреваемый распивал спиртное в своем доме в компании зятя.

"После того, как родственник уснул, он вспомнил об обидах, которые ранее нанес ему зять и имеющимся ножом причинил спящему мужчине колото-резаное проникающее ранение шеи. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", – констатируют в СКР.

В данный момент подозреваемый задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.04.2019 15:03
- гость -

Ключевая фраза - распивал спиртные напитки...
Ну и мужскую психику нельзя откидывать! Сжимаимая пружина рано или поздно распрямиться, только в какую сторону ни кто не знает.

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