Движение автобусов и большегрузов ограничили в Алтайском крае по дороге регионального значения Нижнекаменка – Старобелокуриха из-за непогоды.
"18.04.2019 г. в 12 часов 45 минут по решению КГКУ "Алтайавтодор" в связи с гололедом и недостаточной видимостью на автомобильной дороге регионального значения Нижнекаменка – Старобелокуриха Алтайского района (с 0 км до 27 км) временно ограничено движение для автобусов и большегрузов", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Напомним, что 18 апреля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды.
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