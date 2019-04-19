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Расходы на высокотехнологичную медпомощь проанализировали на Алтае

, ИА "Амител"
Количество пациентов, которые получили этот вид медпомощи, увеличилось в 2,5 раза
Фото: press-release.ru

Фото: press-release.ru

Объем и стоимость оказанной высокотехнологичной медпомощи (далее – ВМП) проанализировали в Алтайском крае.

Магистрант Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, к.м.н. Николай Поцелуев рассчитал стоимость оказания ВМП на одного пациента и пришел к выводу, что за 6 лет она увеличилась практически в два раза. Так, в 2012 году стоимость высокотехнологичной помощи в перерасчете на одного пациента составила 54,6 тыс. рублей, в 2013 году эта цифра снизилась до 40,8 тысячи рублей, в последующие годы она непрерывно росла и к 2018 году достигла показателя 105,2 тысячи рублей.

Для оказания ВМП в Алтайском крае направляются средства федерального, краевого бюджетов, фондов обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). Динамика финансирования ВМП в течение шести лет выглядела следующим образом: в 2012 году на эти цели потратили 354,9 млн рублей, в 2013 году – 422,6 млн рублей, в 2014 году – 686,6 млн рублей, в 2015 году – 1013,1 млн рублей, в 2016 году – 1291,1 млн рублей, в 2017 году – 1522,9 млн рублей, в 2018 году – 1771,6 млн рублей. Количество пациентов, которые получили высокотехнологичную помощь, также увеличилось: с 6 496 человек в 2012 году до 16 844 человек в 2018 году.

Как пояснила Amic.ru научный руководитель Николая Поцелуева, к.э.н., доцент, завкафедрой "Финансы и кредит" Алтайского филиала Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Пирогова для анализа были использованы открытые данные Минздрава Алтайского края.

Согласно исследованию, в Алтайском крае лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи имеет 21 медицинская организация. По донорству в 2018 году выполнено 19 трансплантаций, в том числе 17 операций по пересадке почек, две – по пересадке печени. За счет внебюджетных средств выполнено две трансплантации сердца.

Отметим, что к высокотехнологичной медпомощи относятся новые сложные или уникальные методы лечения, а также ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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