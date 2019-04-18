Водитель легковушки выехал на встречку/ Фото: vk.com/incident22
Водитель автомобиля ВАЗ-2104 погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе Р-256.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась около 08:00 в Искитимском районе на 49-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт", когда водитель "Жигулей", следовавший в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Скания".
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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