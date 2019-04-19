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"За нами охотились снайперы": воспоминания пулеметчика о Великой Отечественной

, ИА "Амител", Роман Поздняков
"Мы уже ждали своей смерти": ветеран Великой Отечественной вспоминает ужасы войны
Пулемет 'Максима' на позиции /фото tsushima.su

Пулемет "Максима" на позиции /фото tsushima.su

Михаил Семенович Колодин отпраздновал 95-летие. Ему трудно передвигаться, и он не может самостоятельно выходить на улицу, а потому практически не знает, как выглядит Барнаул — до 2015-го года Михаил Семенович жил в Крыму. В столицу Алтайского края его перевезла дочь, чтобы было легче ухаживать. Но когда Колодин вспоминает о Великой Отечественной, физическая слабость отступает. Про ужасы войны и тяжелые дни на передовой он рассказывает негромко, иногда надолго замолкая и легко улыбаясь. Но от этого картина перед глазами представляется только ярче.

Ниточка на каше

- Родился 19 марта 1924 года в селе Нововасильевка Запорожской области. Нас в семье было восемь детей, и чтобы выжить приходилось помогать отцу. Время было тяжелое. Мать варила маленькую кастрюльку каши и делила на всех ниточкой — можешь съесть все сразу, а можешь растянуть.

Семь классов закончил в городе Джанкой на севере Крыма. Еще в пятнадцать лет поставил себе цель обязательно стать моряком и поступить в Херсонский морской техникум на отделение штурман дальнего плавания. Но денег не было даже на билет до Херсона. Пришлось ехать на подножке поезда.

Моряк первого класса

Шесть человек на одно место — такой конкурс был по профессии штурмана дальнего плавания, но мне удалось поступить. Я был крепким и спортивным. После окончания первого курса, меня отправили на практику в Одессу, где я познакомился с красивейшим парусником "Товарищ". Я был в страшном восторге, когда впервые вступил на его палубу. Начались тренировки. Мы убирали паруса, бегали по реям, вязали морские узлы и обучались управлять судном. А в море — красота: дельфины плавают, чистый воздух.

Первое задание

Не успел я насладится мирным пароходством, как началась война. Меня, тогда курсанта 2-го курса направили в Мурманское торговое пароходство, на пароход "Кузбасс". Немцы летали над Мурманском и разбрасывали листовки: "Ждите! 10 июля мы устроим парад на главной площади".

От фашистов Мурманск спасло то, что вражеские танки не могли добраться до города: местность была очень гористой и болотистой. Немцы без автомобилей и танков наступали медленно и мы успели их встретить.

Наш экипаж попросили подбросить боевое подкрепление на полуостров Рыбачий. Как сейчас помню: идет стрельба, наши ведут оборону полуострова, а мы на "Кузбассе" подплываем к деревянному причалу. Все бегут к нам, выгружают запасы, солдаты занимают высоту. Корабль грузят ранеными, и только мы отплываем от порта — сразу несколько бомб взрывается на месте, где только что была наша корма. Пять самолетов бомбардировали корабль, но командир грамотно увел судно от гибели.

Караван в Англию

Другое задание было международным. Наше судно, в составе каравана из 10 кораблей, должно было доставить ценный груз по Северному морскому пути. Мы везли древесину и бочки со смолой, чтобы обменять их на орудия.

Из Архангельска, в декабре 41-го мы вышли в Баренцево море. Соблюдали строгую секретность: никакой связи, света и сигналов. Освещение только у впереди идущего корабля, а сзади — маленький синий огонек. Кругом полярная ночь...Фашистские самолеты пытались отследить наши корабли, а в море мы боялись наткнуться на вражеские подводные лодки.

Караван двигался в Англию. Около острова Медвежий нас все-таки обнаружили немцы и самолеты начали бомбардировку. В наш пароход попали зажигательные бомбы. Одна повредила управление, загорелась палуба. Нас повернуло вдоль волны и начало заливать водой. Экипаж боролся одновременно с огнем и водой. Груз катался по палубе. Деревянную мачту сломало, пропала радиосвязь...

Боцман скомандовал сделать плавучий руль. Мне тогда было семнадцать лет и я был самым молодым в экипаже. Я забрался наверх, обрубил тросы и сломанная мачта упала. Корабль развернуло, нас перестало заливать волной. На какой-то момент небо остыло от вражеских самолетов и время словно остановилось. Мы отстали от каравана и, получив серьезные повреждения, были практически беспомощны посреди моря.

Вдруг я вижу — идет пароход. Оказалось — отставший от нашего каравана в Англию. Мы подаем сигнал "окажите помощь". Командир того судна нам отвечает: "У нас боевое задание. Мы вас затянем во льды Северного Ледовитого океана, чтобы до вас не добрались фашисты, а дальше будем придерживаться своего маршрута".

Спасение оказалось во льдах — туда ни корабли не заходят немецкие, ни подлодки. Сколько времени мы провели в ледяном плену я не помню. Помню, как корабль трещал от давления льдин. Мы уже ждали своей смерти. Но радисту удалось наладить связь с портом в Мурманске. Оттуда нам выслали ледорез, но даже он не мог приблизиться к нам и пробить мерзлоту. Вдруг ветер сменил направление и льдины сдвинулись. Командир поручил мне кинуть буксирный трос и с третьего раза я добросил его матросу спасательного корабля чуть-ли не в руки. Ледокол добрался до нашего парохода и утянул нас в Мурманск.

Для ремонта "Кузбасса" требовались запчасти из Англии: корабль был приобретен в Европе. Ремонт затягивался. Так я остался матросом без корабля.

9 апреля 1942 года я находился в Мурманске. Ко мне пришел товарищ Ростислав Мизеря — с ним я учился в Херсонском техникуме, и рассказал, что уходит на фронт. Мой пароход был на ремонте и я пошел провожать товарища. Еще до этого мне сказали, что моряков больше не берут — надобности нет. И вот — стоит строй у поезда, готовится на отправку, а я стою рядом. И вдруг сержант кричит: "а ты чего там чухаешься? Давай бегом!". Так я стал солдатом. Мы прибыли в 112-й запасной полк города Кемь на берегу Белого моря. Ростислава направили в стрелковую роту в центральную Карелию. Его я больше не видел, но знаю, что после войны он остался жив. А я попросился в пулеметчики: всю жизнь об этом мечтал, с детства романы любил читать и фильм "Чапаев" пересматривать. На тот момент мне уже исполнилось восемнадцать.

Встреча с "Максимом"

Месяц меня потренировали в учебке и отправили на фронт защищать Мурманское направление. Начались долгие два года и два месяца моей обороны города. В пулеметном отделении, которое должно было состоять из семи человек нас было всего четверо – моей задачей было вести огонь, а остальные подносили боеприпасы.

Вес пулемета — 76 килограммов, знаменитый "Максим" (Пулемет Максима — станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсоном Максимом в 1883 году — прим. ред.). Он был установлен на колеса. Мы ставили его за огромные камни и вели огонь по пехоте противника. Расстояние до фашистов было примерно 150 метров.

Высота 314,9

Помню свой первый бой. Во всю шла оборона Мурманска, немцы в 80 км от города, вокруг тундра, карликовые березки, земля оголенная до блеска, скальный грунт, гористая местность. Окоп не вырыть, оставалось только собирать камни и загораживаться. И все это под обстрелом врага. Из камней мы соорудили "собачьи конуры", в которых жили. Два человека оставались оборонятся, а два шли спать — в шубах, валенках и шапках. Менялись каждые два часа. Высоту 314, 9 нельзя было отдать врагу.

Военный повар находился внизу, куда снаряды не попадали. Чаще всего питались сухарями и водой. Но изредка была и американская колбаса, очень вкусная.

Два года и два месяца я прожил в камнях. Вели огонь против зенитчиков, минометов. Нашим преимуществом было то, что против нас не возможно было использовать танки: кругом болота, озера и скалы. За пулеметчиками охотились снайпера.

Двоих моих товарищей ранило, я тоже был ранен. Фашист пробил у пулемета щит и пуля попала мне в голову, чудом остался жив. Вот, шрам над левой бровью остался. Санитар смог вытянуть пулю, а в госпиталь я не попал: заменить меня там было некому. Вот шрам над верхней губой, зубы выбило — это тоже дело снайпера, тоже через щит вскользь пуля прошла.

В 43-м году вокруг нас прямо ураганный огонь начался — минометный, противотанковый. Вижу, по пулемету стреляют. Схватил его и в сторону, меня ударило осколком и перебило мышцу на руке, но боли я не почувствовал. Появился второй номер, и нам удалось выставить пулемет и отбиться. За тот бой мне присвоили звание ефрейтора. Руку водкой месяц обрабатывал. Поправился.

С фронта, но не домой

В 1944 меня отправили с фронта в военное пехотное училище в город Великий Устюг, учиться на командира взвода пулеметчиков. А через год война закончилась и нам объявили: "идет сокращении офицерского состава". Нас стояло в строю 600 человек. Кто шаг вперед сделал — перевели в стрелковый полк в Петрозаводск. Я вышел из строя и до марта 1947-го года помогал восстанавливать город после войны. Так я прослужил ровно пять лет и вернулся домой в родной Джанкой, где начал мирную жизнь. Узнал про сельхоз техникум, меня приняли сразу на третий курс, засчитав два года предыдущей учебы. Обзавелся семьей и воспитал сына и дочь. Всю жизнь проработал преподавателем, получил диплом инженера. Даже готовил кубинцев механизаторов, за что получил почетную грамоту от Центрального комитета ВЛКСМ.

А тот самый День победы я встретил в казарме в училище. Ждал демобилизаци. Очень сильно радовался тогда и просто хотел домой.

Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу"! Каждый из вас, дорогие читатели, участники, волонтеры и жители Барнаула, может помочь нам подарить радость ветеранам за их вклад в наше настоящее и будущее. Теперь сделать это очень просто. 

Принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу" можно следующим образом:
Вы сами можете закупить продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам:
В Барнауле:
– пр. Социалистический, 109 (офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);
– ул. Гвардейская 1/1 (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);
– пр. Социалистический, 34 (101-й кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 17:00 в будние дни).Телефон: +7 (3852) 22-99-92

В Бийске:
ул. Спекова, 16 – 2 этаж (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 08:30 до 17:00)
телефон: +7 (3854) 555-500.

В Горно-Алтайске:
ул. Григория Чорос-Гуркина, д. 39/8, 2 этаж (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 09.00 до 18.00)
Телефон: +7 (388-22) 2-57-57.

Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!

Благотворитель может перечислить деньги на счет:
В Барнауле:
Для физических лиц:
№ карты: 4276 0216 8012 1956
Номер счета: 40817810102007628007
Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644
ПАО СБЕРБАНКБИК: 040173604
Кор/счет: 30101810200000000604
КПП 222443001ИНН 7707083893
ОКПО 09101903
ОГРН 1027700132195
Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106А
Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц: 
ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
ИНН: 222212745286
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/сч: 40802810023100001488 
Кор/сч: 30101810600000000774  в  СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК: 045004774
Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

В Горно-Алтайске:
Горно-Алтайское Отделение №8558
ПАО Сбербанк России
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ОГРНИП 314041101700051
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В Бийске:
ИНН 220455840499
р/сч 40802810200061100240
ООО КБ "Алтайкапиталбанк"
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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

19.04.2019 12:07
- гость -

"...Я так думаю, скорее всего, проиграли бы войну, если бы не было идеологии, которая сидела в моем деде"(Светлаков)

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