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Выпускники АлтГТУ востребованы экономикой Алтайского края

, ИА "Амител"
На ярмарке вакансий для студентов выпускных курсов подтверждение по трудоустройству получили около 100 выпускников

Ярмарку вакансий для студентов выпускных курсов факультета специальных технологий направлений "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" (технология машиностроения), "Машиностроение" (сварочное и литейное производство, материаловедение и технология материалов), "Инноватика" и "Техническая физика" организовали сегодня в Алтайском государственном техническом университете.

На встречу со студентами пришли руководители и представители кадровых служб Алтайского завода прецизионных изделий, Барнаульского станкостроительного завода, АО ХК "Барнаултрансмаш", АО АПЗ "РОТОР", ОАО "Алтайпресс", ООО "ZIAS  MACHINERY", ООО "Алтайлестехмаш", ОАО "Алтайский трансформаторный завод", ООО "Стеллажные системы",  ООО "Тонар плюс", АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" (с. Павловск), ООО "Сибэнергомаш-БКЗ".

 "Для студентов Алтайского государственного технического университета, единственного регионального вуза, готовящего специалистов высшей квалификации для энергетической, строительной, пищевой отрасли, сферы биотехнологии, машиностроения, материаловедения и архитектуры всегда есть множество предложений работы, – говорят на факультете специальных технологий. – Только АлтГТУ ведет подготовку уникальных специалистов для оборонно-промышленного комплекса и авиастроения. А направление "Инноватика" – уникальное для Алтайского края".

В филиале АлтГТУ – Бийском технологическом институте осуществляется подготовка по таким направлениям как авиационная и ракетно-космическая техника, оружие и системы вооружения. От 80% до 90% руководителей и инженерно-технических специалистов предприятий края – это выпускники АлтГТУ.

 

"За время учебы наши студенты проходят ознакомительную, учебную, производственную практику на разных предприятиях Алтайского края. Это хорошая школа мастерства для будущих профессионалов и возможность убедиться в правильности сделанного выбора. На распределение сегодня пришли представители компаний-работодателей, заинтересованных в приеме на работу молодых специалистов факультета", – отметил Сергей Ананьин, декан факультета специальных технологий.

В этот день получили подтверждение по трудоустройству около 100 выпускников.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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