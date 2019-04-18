Прокуратура установила, что на многих участках дороги Барнаула не соответствуют установленным требованиям.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, в марте-апреле текущего года с привлечением районных прокуроров была проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства при содержании автомобильных дорог в городе Барнауле.
"При обследовании участков автомобильных дорог на территории г. Барнаула установлено, что их проезжие части на 56 улицах города не соответствуют установленным требованиям – имеются просадки, выбоины, иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Кроме того, органами местного самоуправления города длительное время не исполняются судебные решения о возложении обязанности привести в соответствие с требованиями автомобильные дороги в городе Барнауле", – говорится в официальном сообщении ведомства.
Также отмечается, что главе Барнаула прокуратурой города внесено представление.
Приведение улично-дорожной сети города в соответствие с нормативными требованиями находится на контроле в надзорном ведомстве краевой столицы.
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