2500 призывников из Алтайского края пополнят ряды российской армии в весеннюю призывную кампанию 2019 года. Об этом ИА "Амител" сообщил начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.
Он рассказал, что призывников распределят по регионам всей России – в армии продолжает действовать экстерриториальный принцип службы. Служить около дома имеют право только призывники, имеющие детей, либо тяжело болеющих или пенсионного возраста родителей. Также имеет возможность проходить службу рядом с домом призывник, имеющий редкую специальность, но в той воинской части, где его навыки необходимы.
Круглов также сообщил, что среди призывников Алтайского края альтернативная служба не пользуется популярностью. В среднем в призыв "альтернативку" выбирают порядка десяти человек. Обычно это граждане, которые являются баптистами и пацифистами. При этом просто объявить себя таковым не получится: призывник должен подтвердить документами из церкви или общины свои убеждения. Например, пацифисты должны привести двух свидетелей, которые подтвердят его взгляды. Чаще всего молодые люди проходят альтернативную службу в краевой психиатрической больнице или доме-интернате на должности санитаров.
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