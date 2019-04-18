Два депутата Бийской городской думы Юрий Кудинов и Алексей Круглов на сессии в четверг, 18 апреля, добровольно сложили мандаты после скандала с ошибками в декларациях. По информации "Единой России" решение было добровольным.

"Депутаты согласились с тем, что допустили недочеты при подаче деклараций о доходах, поэтому приняли самостоятельное и волевое решение сложить полномочия, выполнить требования закона. Но и Кудинов, и Круглов остаются в рядах партии и продолжат свою активную общественную деятельность", – сказал председатель бийской думы, секретарь местного отделения "Единая Россия" Сергей Ларейкин.

В партии рассказали, что Юрий Кудинов и Алексей Круглов были избраны депутатами в 2017 году по партийным спискам. По закону их мандаты перейдут следующим в очереди кандидатам из того же муниципального списка.

"В случае если кандидаты из списков откажутся от замещения депутатского мандата, кандидатуру вправе предложить местный политсовет Бийского отделения партии по согласованию с президиумом регионального политсовета. Ближайшее заседание президиума состоится 25 апреля. Освободившиеся мандаты будут замещены в ближайшее время", – сказал Ларейкин.

Напомним, что оба были замешаны в истории с ошибками в декларациях за 2017 год. Кудинов был в числе депутатов Бийска, дело которого дошло до суда. По данным источников Amic.ru, обоих "настоятельно попросили".