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Сыты будем: участников субботника в парке "Изумрудный" накормят гречневой кашей

, ИА "Амител"
Традиционную полевую кухню для неравнодушных жителей краевой столицы развернет Барнаульский молочный комбинат

Несмотря на погодные условия, около тысячи неравнодушных горожан примут участие в масштабном субботнике на территории парка "Изумрудный". Стартует трудовая акция 20 апреля 2019 года в 10:00 по адресу: проспект Комсомольский, 128.

Барнаульский молочный комбинат активно поддерживает жителей краевой столицы в этот день и организует для участников субботника полевую кухню. Любой желающий сможет оценить фирменную наваристую гречневую кашу с тушенкой и угоститься алтайским молоком и кефиром.

Как отмечают организаторы гастрономической акции, каша будет приготовлена в традиционной полевой кухне на дровах. Для этого будет использовано 100 килограммов гречневой крупы, 100 банок тушеной говядины, 10 килограммов сливочного масла. Планируется, что участникам субботника раздадут около 100 литров молока.

Отметим, что проведение большого субботника было анонсировано еще несколько недель назад. Однако, как стало известно порталу Amic.ru, в связи с погодой обсуждался вариант его отмены. Но в пресс-центре администрации города утром в четверг, 18 апреля, сообщили, что субботник состоится.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.04.2019 09:36
- гость -

удивили-гречневая каша
работа за еду? итак который год на гречке живем - могли бы и другим кормить

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