Фото: правительство Алтайского края

Генеральный директор производителя молочной детской продукции "Модест" Антонида Устинова задержана в Барнауле. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, она подозревается в получении взятки на общую сумму 7 миллионов рублей.

Как говорится в сообщении, в течение трех с половиной лет (с октября 2014-го по июнь 2018 года) топ-менеджер "Модеста" якобы получила взятки от руководителя компании-поставщика. Деньги поступали на банковский счет гендиректора. Общая сумма инкриминируемых ей взяток превышает 7 млн руб. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по городу Барнаулу.

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Сейчас гендиректор "Модеста" находится под подпиской о невыезде.

Самое любопытное, что арест произошел на фоне широкой дискуссии о судьбе предприятия. На прошлой неделе стало известно, что алтайские власти планируют приватизацию "Модеста", который работает на рынке детского питания страны более 25 лет. В линейку входят адаптированные смеси для детей с рождения, продукты прикорма (детский творожок, йогурты, молоко с витаминами и йодом), а также продукты для детей дошкольного и школьного возраста.

Пакет акций "Модеста" принадлежит региону. Так за несколько часов до информации о задержании Устиновой, Заксобрание Алтайского края рекомендовало правительству региона отказаться от планов по продаже пакета акций АО "Модест". Отрицательно высказались все фракции парламента: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

По итогам собранных отзывов спикер Заксобрания Александр Романенко отправил губернатору Виктору Томенко письмо, в котором говорится, что большинство депутатов считает нецелесообразным включение этого социально значимого предприятия в план приватизации. По мнению парламента, "Модест" – перспективная, финансово устойчивая и развивающаяся краевая компания, поставляющая продукцию более чем в 700 сибирских магазинов.

"Предприятие ежегодно работает с чистой прибылью, производит отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе в краевой и местный. Объем выручки за 2018 год составил 264,8 млн рублей. Продукция поставляется более чем в 700 магазинов по Сибирскому Федеральному округу. На предприятии работает 72 человека. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 30 тыс. рублей", – говорится в обращении депутатов.