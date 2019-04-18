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Алтайский депутат возмущена приговором барнаульскому "гонщику на BMW"

, ИА "Амител"
Евгения Боровикова назвала приговор слишком мягким
Депутат возмутилась приговором Александру Руденко за ДТП / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Депутат возмутилась приговором Александру Руденко за ДТП / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Депутат фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании Евгения Боровикова назвала мягким приговор Александру Руденко, по вине которого в центре Барнаула произошло ДТП с тремя погибшими.

"На самом деле наш "самый гуманный суд" дал возможность этому пьяному убийце "посидеть" с относительным комфортом и спустя несколько лет – обычно, треть от срока – выйти на свободу по УДО. Деньги есть – и жизнь его там будет не так трудна, как хотелось бы родным погибших. Хотя Александр Руденко заслуживает самого строгого режима. Даже колония общего режима гораздо больше подходит для такого преступника. Но отправить этого человека на поселение – все равно, что плюнуть в глаза общественности", – считает депутат.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 15 октября 2018 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault. Погибли пассажирка Renault, ее маленькая дочь и еще одна маленькая девочка-пассажирка. Водитель до сих пор находится в больнице в полубессознательном состоянии.

Как передавал из суда корреспондент портала Amic.ru, Руденко приговорили к восьми с половиной годам колонии-поселения и взысканию в качестве возмещения более 25 миллионов рублей.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2019 15:58
гость

Все возмущены!!!! Так не должно быть!!!!

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18.04.2019 16:08
- гость -

Российское уголовное право создано не для причинения страданий, унижений и всяческих дискомфортных условий проживания в изоляции от общества. Таков закон. Если депутат против ЗАКОНА, то пусть его меняет. Пусть введёт в Алтайском крае смертную казнь. Или живёт в Японии, где из тюрьмы не выходят. Там едят с закрытыми глазами и спят только на спине. Иначе палкой получишь.

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18.04.2019 16:34
- гость -

Г-на Ку-7 сначала посадите, а потом возмущайтесь, лицемеры!

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18.04.2019 16:40
- гость -

Дай бог, чтобы родственники подали апелляцию и этому убийце дали заслуженный срок, а не санаторий... Молюсь

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18.04.2019 16:41
- гость -

Попиариться решила? Все могут быть возмущены, а депутаты должны быть грамотны. По нынешнему УК ему дали почти потолок. А вот то, что УК писали уголовники в расчёте на себя, это вопрос второй. Нужно менять.

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