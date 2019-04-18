Алтайское краевое Заксобрание просит региональное правительство отказаться от планов приватизации АО "Модест", о которых стало известно неделю назад. Об этом сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.
Большинство депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания считают нецелесообразным включение в Прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы 100% акций в акционерном обществе "Модест", сказано в письме, которое глава АКЗС направил губернатору Виктору Томенко.
"На сегодняшний день АО "Модест" является перспективным, финансово устойчивым и динамично развивающимся предприятием, поставляющим на рынок качественное детское питание. Предприятие ежегодно работает с чистой прибылью, производит отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе в краевой и местный. Объем выручки за 2018 год составил 264,8 млн руб. Продукция поставляется более чем в 700 магазинов по Сибирскому Федеральному округу. На предприятии работает 72 человека. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 30 тысяч рублей", – сказал Александр Романенко.
Он напомнил о высокой социальной значимости выпускаемой продукции, а также о том, что не подготовлен финансово-экономический анализ последствий приватизации.
Окончательное же решение по приватизации завода будет принимать правительство Алтайского края.
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