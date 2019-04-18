Посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании днем в четверг, 18 апреля, сообщает ТАСС.
"Получено анонимное сообщение о минировании здания, проводится эвакуация", – сказали в пресс-службе Эрмитажа.
В четверг в музее день бесплатного посещения, и у здания выстроилась большая очередь желающих его посетить.
В этот день в Петербурге произошла эвакуация нескольких зданий районных судов после получения сообщений о минировании. Речь о Московском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском и Кировском районных судах.
По последней информации пресс-службы, правоохранители уже проверили здания Невского, Петроградского, Красногвардейского, Московского и Приморского районных судов, никаких опасных предметов обнаружено не было.
Очевидцы в социальных сетях сообщают об эвакуации в Петербурге ряда торговых центров, школ и домов культуры.
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