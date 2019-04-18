Фото: УФСИН по Алтайскому краю
В Барнауле состоялся "Прямой разговор" по вопросам взаимодействия представителей ОНК и сотрудников УИС. Как сообщает пресс-служба алтайского УФСИН, в режиме видео-конференц-связи руководители территориальных органов ФСИН России и члены Общественных наблюдательных комиссий имели возможность напрямую задать вопросы руководству российского пенитенциарного ведомства и рассказать о своем опыте конструктивного и эффективного исполнения закона об общественном контроле.
Мероприятие проводилось под председательством первого заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого совместно с Общественной палатой Российской Федерации.
Участие в "Прямом диалоге" приняли врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Олег Кытманов, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Дмитрий Гладунов и председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Алексей Детков.
В своем выступлении первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый отметил, что во многом благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят значительные изменения, улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решаются вопросы по совершенствованию оказания медицинской помощи в местах лишения свободы, трудоустройству осужденных. Члены ОНК поднимают наиболее острые проблемы и оказывают содействие в их решении.
Стоит отметить, что между УФСИН России по Алтайскому краю и Общественной наблюдательной комиссией региона налажено конструктивное взаимодействие. Члены ОНК регулярно посещают учреждения УИС края с целью контроля за обеспечением прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В текущем году члены ОНК четыре раза посещали учреждения УИС края, проводили прием осужденных и подследственных по личным вопросам, предоставляли юридические консультации.
Все подготовленные представителями ОНК требования и рекомендации ложатся в основу различных мер реагирования по улучшению условий содержания спецконтингента.
Комментарии
Они же Люди. Им должно быть комфортабельно.
Да ну на!
Они зэки. Они наказаны. Им должно быть не хорошо. Им должно быть очень не хорошо!!!
Икры им надо и крабов с лобстерами...
зашол я тут ради интереса на сайт уфсин где можно купить заключонному продукты, бытовую химию, сигареты и просто прифигел от цен!!!! там всё как минимум в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!!!! Чё кто-то себе там весьма прибыльный бизнес на сидельцах решил замутить?!?!?!?!
Выпустить половину
Осужденные должны страдать в тюрьме.
Они должны страстно желать никогда больше в тюрьму не возвращаться.
А сейчас же получается что заключенные питаются лучше чем большинство жителей на свободе. Мяско им ежедневно подают, понимаешь ли. А народ в Барнауле кашу без масла кушает да хлеб с маслом на пальмовом масле.
Содержание одного осужденного обходится под 100 тысяч рублей в месяц. Слишком жирно.