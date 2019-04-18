Жителя Алтайского края будут судить по обвинению в смертельном избиении собственного отца, сообщили в региональной прокуратуре.
Как уточняют в ведомстве, жертвой преступления стал 72-летний мужчина. Установлено, что в феврале текущего года обвиняемый находился в доме своего пожилого отца и распивал спиртное.
"В ходе ссоры мужчина нанес пенсионеру два удара тыльной стороной ладони правой руки в область головы, от чего последний упал на пол, после чего мужчина нанес еще два удара ногой в область тела. Поводом ссоры послужил факт того, что 72-летний мужчина справил естественную надобность на веранде собственного дома", – добавляют в прокуратуре.
Мужчина полностью признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Туда им и дорога. Это Он таким сына вырастил.
Новость " из жизни насекомых ".
Даже не читал, так пишу - водка