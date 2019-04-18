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Жителя Алтайского края судят за смертельное избиение собственного отца

, ИА "Амител"
Обвиняемый находится под стражей
Преступление было совершено в феврале текущего года / Фото: yarcube.ru

Преступление было совершено в феврале текущего года / Фото: yarcube.ru

Жителя Алтайского края будут судить по обвинению в смертельном избиении собственного отца, сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточняют в ведомстве, жертвой преступления стал 72-летний мужчина. Установлено, что в феврале текущего года обвиняемый находился в доме своего пожилого отца и распивал спиртное.

"В ходе ссоры мужчина нанес пенсионеру два удара тыльной стороной ладони правой руки в область головы, от чего последний упал на пол, после чего мужчина нанес еще два удара ногой в область тела. Поводом ссоры послужил факт того, что 72-летний мужчина справил естественную надобность на веранде собственного дома", – добавляют в прокуратуре.

Мужчина полностью признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.04.2019 17:50
Иннокентий

Туда им и дорога. Это Он таким сына вырастил.

0  0
18.04.2019 17:52
Иннокентий

Новость " из жизни насекомых ".

0  0
18.04.2019 17:55
- гость -

Даже не читал, так пишу - водка

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