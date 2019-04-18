Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России в 2019 году. Его возглавил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.
В рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 самых богатых российских бизнесменов составляет 496 млрд долларов.
Итак, возглавил рейтинг с состоянием в 24 млрд доллара Леонид Михельсон, годом ранее он занимал третье место с 6 млрд долларов.
На втором месте владелец НЛМК Владимир Лисин с 21,3 млрд долларов. Третье место досталось президенту "Лукойла" Вагиту Алекперову, состояние которого, по данным Forbes, составляет 20,7 млрд долларов. Четвертая строчка – у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова (20,5 млрд долларов).
В топ-10, и у него восьмое место, попал совладелец Сибирской угольной энергетической компании, Сибирской генерирующей компании и "Еврохима" Андрей Мельниченко с состоянием в 13,8 млрд долларов. СГК сейчас является основным поставщиком тепла в Барнауле, Бийске и Рубцовске.
А замыкает первую десятку бизнесмен Роман Абрамович, с состоянием 12,4 млрд долларов.
Кстати, в рейтинге остался экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, которого сейчас обвиняют в организации преступного сообщества и махинациях на 4 млрд рублей. Он на 164-м месте в состоянием в 600 млн долларов.
Комментарии
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Итак, возглавил рейтинг с состоянием в 24 млрд доллара Леонид Михельсон, годом ранее он занимал третье место с 6 млрд долларов.
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