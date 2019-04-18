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Карты "Мир" начали принимать в Турции

, ИА "Амител"
До конца 2019 года российская национальная карта, как ожидается, будет приниматься в 12 странах
В Турции эти карты принимают в сети одного из крупнейших банков Is Bank / Фото: akket.com

В Турции эти карты принимают в сети одного из крупнейших банков Is Bank / Фото: akket.com

Российские карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, передает РИА "Новости".

По словам главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, россияне совершили по этим картам уже 50 операций. Также господин Комлев указал, что до конца 2019 года национальная карта должна приниматься в 12 странах.

"Is Bank – это сеть из десятков, сотен тысяч платежных терминалов, 6,5 тысячи банкоматов – там карты "Мир" теперь принимаются. На очереди Ziraat Bankasi, с которым мы тоже в ближайшее время должны завершить проект интеграции. Завершили тестирование, оно прошло успешно", – добавил Владимир Комлев.

Отмечается, что доля карт "Мир", по последним данным НСПК, превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт. НСПК – оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук против 56 миллионов штук на конец марта.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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