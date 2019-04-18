Правительство России запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов и расширило список товаров, запрещенных к ввозу из этой страны. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, 18 апреля.
"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", – цитирует главу кабинета министров ТАСС.
Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров: продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.
В то же время некоторые российские товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения, в том числе уголь.
Такое решение стало ответом России на расширение списка российских товаров запрещенных для импорта на территорию Украины.
Комментарии
Так их олигархату только этого и надо. Будут ввозить из США, втридорога и кивать на клятых москалей...
**лупа брошена! Их ход.