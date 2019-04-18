Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга", скончалась на 56-м году жизни, передает ТАСС.
Информацию о смерти актрисы, которая являлась вдовой великого актера Евгения Евстигнеева, подтвердила артистка Ксения Хаирова, которая дружила с Цывиной.
"Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна", – отметила собеседница агентства.
Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. Окончила школу-студию МХАТ, работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и "Сатириконе". С 1993 года по 2003 год жила и работала в США. Ирина Цывина была членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино. В 1994 году выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству народного артиста СССР Евгения Евстигнеева, супругой которого была в течение шести лет, до его смерти. Цывина снималась в таких сериалах как "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", в фильмах "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка" и пр.
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