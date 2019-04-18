Министерство культуры РФ не проводит и не планировало никакого сбора бюджетных средств на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора, а вот лучших реставраторов направит, если Франция обратится с такой просьбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову.
"Не призывал министр (Владимир Мединский, – прим. ред.) собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", – заявила она.
Она добавила, что "представители департамента музеев, взволнованные новостями из Парижа, поспешили с комментарием".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в министерстве "обсудят возможное оказание помощи по восстановлению собора Парижской Богоматери".
Но при этом Минкультуры "направит самых лучших, "звездных" специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег".
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник, 15 апреля. По предварительным данным, возгорание началось в ходе проводившихся на верхних уровнях собора ремонтных работ. Обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.
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Поедет с десяток лучших реставраторов России за кругленькую сумму в евро.