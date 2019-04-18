Шквалистый ветер продолжает преподносить неприятные сюрпризы в Барнауле – в центре города сорвало светофор.
"На перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Профинтерна сдуло светофор. Момент попал на камеру видеорегистратора", – сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Напомним, что ранее 18 апреля из-за шквалистого ветра на улице Кулагина опрокинуло остановку общественного транспорта.
Кроме того, непогода стала причиной отключения электроэнергии и воды в барнаульских поселках Казенная Заимка и Гоньба.
На 18 апреля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.
Комментарии
Как такое возможно? Это от слова: вообще!