Каждая вторая строительная компания в Алтайском крае работает в убыток

Около половины застройщиков в Алтайском крае отработали первый квартал с убытками. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на крайстат, финансовый результат (прибыль минус убыток) в январе-феврале текущего года составил почти 64 млн рублей. Это в 7,2 раза превосходит показатели за аналогичный период 2018-го.

При этом резко выросла и доля убыточных предприятий отрасли – с 30% до 50%. А их совокупные потери превысили 107 млн рублей. Остальная половина компаний сработала "в плюс", их общая прибыль перевалила за 170 млн рублей.

Кредиторская задолженность составила 64 млн рублей (половина из них – перед поставщиками и подрядчиками), дебиторская – 21 млн рублей.

А вот что касается организаций, осуществляющих операции с недвижимостью в Алтайском крае, то они в начале года сработали "в минус", лишившись почти 850 тыс. рублей. При этом убыточной, также как и ранее, остается каждая четвертая компания с общей суммой потерь 15,5 млн рублей. Остальные демонстрируют прибыль, совокупный размер которой превышает 14,6 млн рублей.

Однако этот показатель на целых 63% ниже, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. При этом кредиторская задолженность компаний составляет 3,3 млн рублей, а дебиторская – более 36 млн.