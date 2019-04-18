Алтайские следователи расследовали и направили в суд уголовное дело против пяти молодых жителей Михайловского района, обвиняемых краже и угонах автомобилей. Подробности сообщает пресс-служба регионального СУСКа.
"По данным следствия, пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет в период с мая по август 2018 года совершили в общей сложности семь эпизодов краж чужого имущества из автомобилей жителей Михайловского района, а также три угона транспортных средств. Обвиняемые, в том числе пользовались беспечностью владельцев автомобилей, которые не запирали замки дверей и багажников на ключ", — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело заведено по пункту "а, б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение) и пункту "а" части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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