Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в центре Барнаула за 14,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на 13 этаже кирпичной одноподъездной высотки на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Папанинцев. В квартире три спальни, кабинет, зал — столовая с выделенной кухонной зоной.
"Практически круговой панорамный вид на город открывается из пяти лоджий, они утеплены и облагорожены. В квартире высокие подвесные потолки, ванная комната размером 18 квадратных метров совмещена с санузлом, оборудована душевой кабиной и джакузи, сауной", — отмечает автор объявления.
Дом оборудован двумя лифтами, работает консъерж, имеется система видеонаблюдения. Расположение в районе с развитой инфраструктурой.
Комментарии
До транвая далеко идти, да и занавески не приглянулись.