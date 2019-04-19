19 апреля отмечают Международный день подснежника. Цветок, который появляется одним из первых, символизирует окончание зимы и начало весны. Amic.ru собрал интересные факты о подснежниках и узнал, что за уничтожение редкого вида грозит серьезная ответственность.

Молочный цветок или снежный колокольчик

В разных странах подснежник называют по-разному. Его научное название – Галантус, оно образовано от греческих слов gála и ánthos, что означает "молочный цветок". Считается, что такое имя Галантус получил благодаря окраске цветов. В Великобритании подснежники зовут "снежной каплей", в Чехии – "снежинками", в Германии – "снежным колокольчиком". Русское название "подснежник" легко объяснить: подснежники появляются в лесу ранней весной прямо из-под снега.

Больше всего подснежников на Кавказе

По данным Королевских ботанических садов Кью, на Земле есть 18 видов подснежников (альпийский, узколистный, киликийский, изящный, лагодехский, белоснежный, плосколистный, широколистный, закавказский, складчатый, подснежник Эльвеса, подснежник Фостера, подснежник Икарии, подснежник Кёне, подснежник Краснова, подснежник королевы Ольги, подснежник Воронова, подснежник Дэвиса и Брикелла) и два гибрида.

На территории бывшего СССР встречается 12 видов. Больше всего этих цветов на Кавказе, также они распространены в Южной и Центральной Европе, на западном побережье Каспийского моря, на берегах Черного моря и в Малой Азии.

Лекарство от болезни Альцгеймера

Все части растения содержат алкалоид галантамин – лекарственное средство, которое применяется для лечения болезни Альцгеймера. В 1951 году галантамин из луковиц подснежника Воронова впервые выделили советские ученые Машковский и Кругликова-Львова. Позже ученые из Болгарии выделили вещество из другого вида подснежника, в этой стране галантамин выпускали под названием "нивалин".

Штраф за сорванный подснежник

Шесть видов подснежника занесены в Красную книгу: узколистный, широколистный, лагодехский, кавказский, подснежники Воронова и Борткевича.

Как ранее сообщили Amic.ru в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, за продажу, перевозку, хранение и покупку редких подснежников грозит административная ответственность.

В ст. 8.35 КоАП РФ указано, что размер штрафа для физических лиц составляет 2,5-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 15-20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Также виновник должен будет компенсировать причиненный ущерб (300 рублей за цветок и 450 тысяч рублей за 1 га уничтоженного места произрастания растения). Продажа, покупка и пересылка краснокнижного растения считаются отягчающими обстоятельствами, размер ущерба в этом случае исчисляется в тройном размере.

Легенды о подснежниках

Существует немало легенд, связанных с подснежниками. По одной из них, Галантус – это первый цветок на Земле. Когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, в мире была зима, вокруг все было пустынно и безжизненно. Ева расплакалась, и тогда ангелы сжалились над ней и послали на землю подснежник, который своими хрупкими лепестками подарил надежду на светлое будущее.

По немецкой легенде, в те времена, когда Землю впервые окутал снег, она очень скучала по цветам и зеленой траве. Тогда-то и появился предвестник ослабевающих морозов – подснежник. Снег так обрадовался подснежнику, что позволил ему цвести прямо под своим покрывалом.

Польская легенда рассказывает о том, как подснежники спасли от смерти больного мальчика. Когда мальчик заболел, знахарка сказала, что помочь ему могут свежие цветы и листья. Но на дворе была зима, и цветы было не достать. Отчаянная сестра мальчика пошла в лес, но так и не нашла растений. Тогда она стала горько плакать, ее горячие слезы растопили снег и разбудили спящие цветы – подснежники. Девушка сорвала их, и ее брат был спасен.

Приметы, связанные с подснежниками