Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, которых вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Твиттер местной полиции.
"Около 19:55 (02:55 мск, — прим.ред.) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига", — сказано в публикации.
Телеканала NBC New York сообщает, что задержанный приехал из штата Нью-Джерси.
На допросе он заявил, что всего лишь хотел пронести в собор бензин, чтобы попасть на Мэдисон-авеню к своему автомобилю, где закончился бензин. Полицейские сообщили, что топливо в авто было.
Комментарии
Уж спокойно пройти по нью-йорку с канистрой не дают автомобилисту.