Депутаты Барнаульской гордумы от ЛДПР помогут горожанам, пострадавшим от действий управляющей компании ООО "ДЕЗ-2 Ленинского района", сообщили в пресс-службе партии.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал незаконным перерасчет за холодную воду, сделанный ООО "ДЕЗ-2 Ленинского района" жильцам по долгам 2011-2012 годов. Управляющая компаний в 2016 году начислила жильцам 76 многоквартирных домов Барнаула плату за воду и водоотведение в 2011-2012 годах.
"ЛДПР приглашает барнаульцев, которые пострадали от незаконных действий этой управляющей компании, обратиться на прием к депутатам Барнаульской городской Думы Кристине Юстус и Дмитрию Ворсину. Парламентарии от ЛДПР будут добиваться скорейшего списания ошибочного долга за коммунальные услуги и возврата денег", — сообщили в партии.
Записаться на прием к депутатам ЛДПР можно по телефонам: 63-65-46, 56-95-05.
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