Обувь, одежду, бумагу и другие товары теперь запрещено ввозить в Россию с Украины. На сайте правительства РФ опубликовано постановлении о расширении список товаров, ввоз которых запрещен.
Запрет налагается на обувь, костюмы, платья, юбки, брюки, майки, жакеты, блейзеры, колготки, чулки, гольфы, носки и другую одежду. Нельзя будет ввозить трубы из черных металлов, некоторые виды бумаги и картона, упаковочную тару, проволоку, сетку, стальную эмалированную посуда и другое (весь список здесь).
"Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", — прокомментировал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата "Интерфакса").
Ранее сообщалось, что Россия перестанет ввозить в Украину нефтепродукты.
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