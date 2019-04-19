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Жители Алтайского края жалуются на звонки от "банковских" мошенников

, ИА "Амител"
В Сбербанке дали советы, как не попасться на удочку псевдосотрудников банка
Фото: sputnik-news.ee

Фото: sputnik-news.ee

Жители Алтайского края продолжают получать звонки от мошенников, которые пытаются узнать данные банковских карт. В течение недели об этом рассказали сразу несколько читателей Amic.ru.

"Звонила женщина, якобы из службы безопасности Сбербанка. Сказала, что с моей карты кто-то переводит четыре тысячи некоему лицу. Если это не я, то для отмены перевода должна сказать номер своей карты. Я говорю, не буду ничего говорить, позвоню сейчас сама в банк. Она заволновалась и сказала: имейте в виду, если сейчас не скажете номер карты, она автоматически заблокируется из-за того, что по ней проводится сомнительная операция", – рассказала читательница. Никаких данных она сообщать не стала и действительно позвонила в банк. Там подтвердили, что данный номер телефона не их, звонили мошенники.

Портал Amic.ru спросил у пресс-службы сибирского отделения банка, есть ли сейчас волна подобных мошеннических действий.

"Сбербанк не подтверждает факт массового списания со счетов клиентов. Отметим, что обращение каждого из наших клиентов рассматривается индивидуально. Если результаты проверки свидетельствуют о факте мошенничества и отсутствии вины клиента, банк возмещает денежные средства", – прокомментировали в Сбербанке.

В такой ситуации нужно сразу обращаться в колл-центр или ближайшее отделение банка.

"Ни в коем случае не выполняйте инструкции незнакомых людей, поступившие в виде СМС или звонка под видом информации от банка. Помните, что никто, даже сотрудник банка, не может требовать CVV или CVC код, напечатанный на обратной стороне карты", – уточнили в банке. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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