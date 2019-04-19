Каждый электросчетчик имеет свой рабочий ресурс. Обычно он должен проходить поверку через 16 лет. Если этого не сделать, абонент рискует: старый счетчик может работать некорректно, а это значит, что хозяева квартиры могут переплачивать за электроэнергию. Кроме того, абоненту грозит штраф за использование поломанного счетчика.
Напомним, установка электросчетчика, а также ответственность за его сохранность и содержание – обязанность собственника дома или квартиры. Эти положения закреплены Федеральным законом № 261 "Об энергосбережении" и постановлением правительства № 354. Своевременная замена и проверка прибора учета – тоже обязанность абонента. Узнать сроки его эксплуатации можно из техпаспорта. Но если этого документа нет, достаточно просто взглянуть на циферблат прибора и считать необходимую информацию.
Наша инфографика подскажет вам, как понять, что счетчик пора заменить.
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