Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру после гибели немецких туристов на острове Мадейра в Португалии. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в телеграмме.
Напомним, ДТП произошло вечером в среду, 17 апреля. Автобус слетел с дороги и упал на крышу дома, который находился ниже. Погибло как минимум 29 человек. Известно, что в нем находились немецкие туристы.Германия пока не располагает точными данными по количеству погибших немцев.
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