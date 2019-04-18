В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. Правоохранители ищут человека, рассказавшего про ВИЧ у семилетнего ребенка.
"По данным следствия, в конце июля 2018 года, неустановленное следствием лицо, находясь в городе Искитиме Новосибирской области, незаконно распространило сведения о частной жизни 7-летнего мальчика о наличии у него заболевания – ВИЧ-инфекции, составляющих его личную тайну, среди знакомых его приемных родителей", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни малолетнего, по признакам преступления по части 1 статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни").
На ребенка и его семью после этих слухов началась травля.
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