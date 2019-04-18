Росалкогольрегулирование выявило 806 тысяч декалитров нелегального алкоголя. Такие данные ведомство опубликовало по итогам работы за 2018 год, передает РИА "Новости".
"Выявлено продукции, производство и оборот которой производится незаконно, – 806,837 тысячи декалитров", – сказано в докладе.
Было арестовано 625 тысяч декалитров, изъято 268 тысяч декалитров, конфисковано по решению суда 527 тысяч и уничтожено по решению суда – 542 тысячи декалитров.
Всего в 2018 году было проверено 2 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Служба провела более шести тысяч проверок в 3,74 тысячи организаций.
Комментарии