Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля, сообщается на сайте Кремля.
"По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что северокорейский лидер прибудет во Владивосток. Здесь 26-27 апреля будет работать Владимир Путин. И как раз в эти числа, скорее всего, состоится встреча двух лидеров.
Комментарии