Кассиры кинотеатров получили право спрашивать паспорт у молодых покупателей билетов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Изменения в закон были приняты в Госдуме в окончательном чтении. Теперь если у кассира возникнут вопросы относительно возраста посетителя кинотеатра, то он имеет право спросить паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Такое же право получили библиотекари – закон предполагает ограничения в продаже, аренде или прокате запрещенной для детей информации в фондах библиотек.
Законопроект в Госдуму внесло российское правительство.
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