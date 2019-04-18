Барнаульца осудили за продажу флешек с прослушкой

Жителя Барнаула осудили за незаконную продажу флешки с функцией записи аудиосигнала. Подробности сообщает алтайская прокуратура.
"Подсудимый, имея специальные технические средства с функцией записи аудиосигнала со встроенного микрофона, решил умышленно незаконно реализовать их, в связи с чем разместил объявление в сети Интернет о продаже, после чего сбыл указанные выше технические устройства в виде флеш-накопителя", – сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители выяснили, что данный флеш-накопитель является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения и регистрации акустической информации. В России их распространение запрещено.
Мужчину осудили по ст. 138.1 УК РФ за незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Суд приговорил его к штрафу 20 тысяч рублей.
В прокуратуре напоминают, что запрещено собирать, хранить или распространять информацию о частной жизни лица без его согласия.
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